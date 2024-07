Parigi 2024, Oldani: “Sport e cibo si coniugano alla grande”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Lo sport e il cibo si coniugano alla grande. Per fare delle buone prestazioni sui campi bisogna nutrirsi nella maniera più adatta. La mia missione è quella di far mangiare correttamente tutte le persone, non soltanto gli sportivi. La dieta perfetta deve essere armonica, tanto quanto i menù del mio ristorante. “Armonia” in cucina vuol dire non ripetere gli ingredienti e mai abbuffarsi con il cibo, con prodotti di qualità e porzioni ridotte, non piegandosi mai al cibo che non sia di stagione e del territorio. È un grande piacere trovarsi in questo immobile, dove de Coubertin firmò il trattato per i nuovi giochi olimpici, e in più condividere quest’esperienza con il mio collega Frédéric Anton, con cui siamo parte dell’associazione Les Grandes Tables du Monde”. Così Davide Oldani, Food & Sport Ambassador del Coni, a Casa Italia a Parigi, che nel giorno dell’inaugurazione ha avuto come ospite speciale il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Abbiamo pensato di dedicare il menù al Presidente, con uno sguardo verso le olimpiadi di Milano-Cortina. Il primo piatto era per Milano, zafferano e riso, il secondo era per Cortina e il terzo era una torta con i limoni della Costiera amalfitana, per toccare tutta l’Italia”.

