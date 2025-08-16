Sport

Tennis: Paolini in semifinale a Cincinnati, battuta 2-1 Coco Gauff

Di

Ago 16, 2025

CINCINNATI (USA) (ITALPRESS) – Jasmine Paolini in semifinale al “Cincinnati Open”, Wta 1000 in corso sul cemento dell’Ohio, negli Stati Uniti. La tennista toscana, settima testa di serie e numero 9 del mondo, per la terza volta consecutiva, dopo Stoccarda e Roma, ha sconfitto la statunitense Coco Gauff, seconda forza del torneo e del ranking Wta, imponendosi con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-3 dopo oltre due ore di match. Per Jasmine Paolini è la terza semifinale della stagione dopo Miami e Roma, la prima a Cincinnati. Ad attenderla, per un posto in finale, c’è la russa Veronika Kudermetova, numero 36 del mondo, che ha battuto agevolmente la francese Varvara Gracheva 6-1, 6-2.
“All’inizio, Coco mi ha costretto a correre tanto, giocando in maniera incredibile. Poi ho cominciato a sentire benissimo la palla – ha detto Jasmine Paolini nell’intervista in campo riportata da Supertennis -. Kudermetova è una giocatrice potente, ma io mi sento in fiducia, vedremo cosa succederà”.
L’altra semifinale sarà tra Elena Rybakina e Iga Swiatek. Nei quarti la kazaka, numero 10 del ranking e 9 del seeding, ha eliminato per 6-1, 6-4, la numero uno del mondo, la bielorussa, Aryna Sabalenka, campionessa in carica a Cincinnati. La polacca, numero 3 del mondo e del tabellone, si è invece imposta per 6-3, 6-4 sulla russa Anna Kalinskaya, 34 Wta e 28esima testa di serie.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Motori Sport

Moto GP: Marc Marquez vince la Sprint in Austria, ritiro per Bagnaia

Ago 16, 2025
Motori Sport

Moto GP: Bezzecchi in pole a Spielberg, Alex Marquez e Bagnaia in 1^ fila

Ago 16, 2025
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Sport

La Juve Next Gen torna al Moccagatta, domenica in Coppa contro il Novara. La novità del FVS

Ago 15, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Attualità Costume & Società IN EVIDENZA

E’ morto Pippo Baudo, aveva 89 anni

Ago 17, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Domenica 17 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ago 16, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

Ucraina, Putin: “Il vertice in Alaska utile e tempestivo”

Ago 16, 2025
Motori Sport

Moto GP: Marc Marquez vince la Sprint in Austria, ritiro per Bagnaia

Ago 16, 2025