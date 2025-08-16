Motori Sport

Moto GP: Bezzecchi in pole a Spielberg, Alex Marquez e Bagnaia in 1^ fila

Di

Ago 16, 2025

SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Marco Bezzecchi (Aprilia) in pole position nel Gran Premio d’Austria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp 2025: 1’28″060 il tempo del pilota italiano, che precede di soli 0″016 la Ducati di Alex Marquez. Terzo Francesco Bagnaia (Ducati) a 0″142. Marc Marquez cade (Ducati) nell’ultimo time attack e termina quarto a 0″160 davanti alla Ktm di Enea Bastianini, quinto a 0″176. Franco Morbidelli (Ducati) ottavo dietro a Fermin Aldeguer (Ducati) e Pedro Acosta (Ktm).
Ovviamente soddisfatto e felice Bezzecchi. “Ieri sera abbiamo lavorato fino a tardi e siamo riusciti a capire cosa sistemare per la qualifica. Ringrazio tutti gli ingegneri di Aprilia e anche Valentino Rossi, che mi ha dato qualche consiglio importante”. Queste le parole, ai microfoni di Sky Sport, del pilota Aprilia dopo la pole position nel Gran Premio d’Austria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Sulla Sprint Race e sulla gara lunga: “Non ho il passo delle Ducati e anche Acosta è molto veloce. Cercherò di partire bene e stare davanti”.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Motori Sport

Moto GP: Marc Marquez vince la Sprint in Austria, ritiro per Bagnaia

Ago 16, 2025
Sport

Tennis: Paolini in semifinale a Cincinnati, battuta 2-1 Coco Gauff

Ago 16, 2025
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Sport

La Juve Next Gen torna al Moccagatta, domenica in Coppa contro il Novara. La novità del FVS

Ago 15, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Attualità Costume & Società IN EVIDENZA

E’ morto Pippo Baudo, aveva 89 anni

Ago 17, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Domenica 17 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ago 16, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

Ucraina, Putin: “Il vertice in Alaska utile e tempestivo”

Ago 16, 2025
Motori Sport

Moto GP: Marc Marquez vince la Sprint in Austria, ritiro per Bagnaia

Ago 16, 2025