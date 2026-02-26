Costume & Società Sport Video

Pagliara: “SportCity punta a sportivizzare le città e le coscienze”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo nati da una grande intuizione: le città come stakeholder perfetto per cambiare in meglio il nostro paese attraverso la cultura del movimento. Sportivizzare le città è il nostro obiettivo, ma oggi puntiamo ancora più in alto: sportivizzare le coscienze”. Lo ha detto il presidente della Fondazione SportCity, Fabio Pagliara, a margine del convegno ‘Un anno di Fondazione SportCity-Laboratorio di benessere umano’. “Vogliamo cercare di usare il benessere che produce la cultura del movimento per rendere i cittadini migliori. Puntiamo a farlo in un panorama di attività ed eventi che toccano diverse parti d’Italia e diversi aspetti della società, come la cultura, i giovani, la formazione e il benessere. Poi ci sarà una grande festa finale, in almeno 200 città italiane con oltre 700.000 persone, per dimostrare quanto lo sport sia diventato un bene essenziale”, ha aggiunto Pagliara.mec/ari/gtr

