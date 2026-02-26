Attualità Cronaca Video

Suore italiane uccise in Burundi nel 2014, arrestato il presunto omicida

Di

Feb 26, 2026
PARMA (ITALPRESS) – Custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Parma per un 50enne originario del Burundi, gravemente indiziato dell’omicidio di 3 suore saveriane della congregazione delle missionarie di Maria (Olga Raschietti, 83, Lucia Pulici, 75, Bernardetta Boggian, 79), brutalmente assassinate in Burundi, nel quartiere Kamenge di Bujumbura, nella loro sede religiosa. Le prime 2 furono uccise colpite con un oggetto contundente e con un taglio alla gola nel pomeriggio del 7 settembre 2014, mentre la 3^ (che era fuori sede durante il primo delitto) fu decapitata la notte seguente, riponendone poi il capo reciso accanto al corpo. L’arrestato, un 50enne del Burundi, vive da alcuni anni a Parma ed è chiamato in causa come istigatore e per aver collaborato all’uccisione. La svolta alle indagini di questo vero e proprio ‘cold case’ risale all’autunno del 2024, con una serie di approfondimenti durati circa un anno e coordinati dalla procura di Parma.
trl/mca1(Fonte video: Carabinieri)

Di

Articoli correlati

Costume & Società Cucina Video

Ricetta: alici gustose e semplici da preparare

Feb 27, 2026
Attualità IN EVIDENZA

Mattarella: “Riconoscenza e gratitudine ai Vigili del Fuoco per il loro impegno”

Feb 27, 2026
Attualità IN EVIDENZA

Vigili del Fuoco, Meloni: “Orgoglio e gratitudine”

Feb 27, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Fiorentina agli ottavi di Conference contro i polacchi del Rakow

Feb 27, 2026
TOP NEWS

Derby italiano agli ottavi di Europa League: Bologna-Roma

Feb 27, 2026
TOP NEWS

Goggia non scende più dal podio, terza anche nella discesa di Soldeu

Feb 27, 2026
TOP NEWS

Atalanta agli ottavi di Champions contro il Bayern Monaco

Feb 27, 2026