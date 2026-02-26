Suore italiane uccise in Burundi nel 2014, arrestato il presunto omicida

PARMA (ITALPRESS) – Custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Parma per un 50enne originario del Burundi, gravemente indiziato dell’omicidio di 3 suore saveriane della congregazione delle missionarie di Maria (Olga Raschietti, 83, Lucia Pulici, 75, Bernardetta Boggian, 79), brutalmente assassinate in Burundi, nel quartiere Kamenge di Bujumbura, nella loro sede religiosa. Le prime 2 furono uccise colpite con un oggetto contundente e con un taglio alla gola nel pomeriggio del 7 settembre 2014, mentre la 3^ (che era fuori sede durante il primo delitto) fu decapitata la notte seguente, riponendone poi il capo reciso accanto al corpo. L’arrestato, un 50enne del Burundi, vive da alcuni anni a Parma ed è chiamato in causa come istigatore e per aver collaborato all’uccisione. La svolta alle indagini di questo vero e proprio ‘cold case’ risale all’autunno del 2024, con una serie di approfondimenti durati circa un anno e coordinati dalla procura di Parma.

trl/mca1(Fonte video: Carabinieri)