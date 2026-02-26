Meloni ha visto Christodoulides: “In UE servono scelte concrete e coraggiose”

ROMA (ITALPRESS) – “Il semestre di presidenza cipriota arriva in un momento particolarmente complesso, nel quale l’Europa è chiamata a scegliere se vuole davvero essere protagonista del proprio destino o limitarsi a subirlo. E’ un momento che richiede concretezza nell’azione, buon senso e anche il coraggio di fare alcune scelte importanti in materia di competitività, sicurezza, capacità di reagire ad un contesto globale che sta cambiando rapidamente”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni alla stampa al termine dell’incontro con il presidente della Repubblica di Cipro, Nikos Christodoulides, a Palazzo Chigi. sat/gsl

(Fonte video: Palazzo Chigi)

Navigazione articoli