Cassuti (Corepla) “Il materiale vergine e il riciclato oggi competono sul mercato”

Feb 26, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Il modello dell’economia circolare è stato costruito per evitare che il materiale riciclato entrasse in competizione con quello vergine. In questo momento, però, per una questione di costi, i due materiali si trovano in conflitto”. Lo ha detto Giovanni Cassuti, presidente di Corepla, intervenendo a Radar, format di Urania News. “Siamo consapevoli che il prodotto finale può essere ottenuto, anche se non per tutte le applicazioni, sia dal riciclato sia dal materiale vergine. In un contesto di libero mercato, accade spesso che il vergine diventi più conveniente. Per questo l’Europa ha fissato obiettivi obbligatori di riciclo. Gli obiettivi devono essere ragionevoli e le aziende del settore vanno quindi messe nelle condizioni di essere competitive: su questo, serve una maggiore consapevolezza istituzionale, perché la transizione verso la circolarità non può penalizzare chi investe nel riciclo”, ha concluso Cassuti.fsc/gtr
