Nuova legge elettorale, il centrodestra ha depositato il testo

Feb 26, 2026

ROMA (ITALPRESS) – E’ stata depositata oggi, a firma dei capigruppo di maggioranza alla Camera e al Senato, una proposta di alcune modifiche all’attuale legge elettorale.
“La proposta di stampo proporzionale, partendo dall’attuale Rosatellum, in ossequio ai dettami delle sentenze 1 del 2014 e la 35 del 2017 della Corte Costituzionale – spiega una nota del centrodestra –prevede un premio di governabilità che possa agevolare sia la stabilità che la rappresentatività. Il premio di 70 deputati e 35 senatori, con nomi presentati sulla scheda nello spazio riservato alla coalizione, è suddiviso su base circoscrizionale alla Camera e regionale al Senato. Tale premio viene interamente attribuito solo se la coalizione arrivata prima supera il 40% dei consensi. Nel caso in cui non ci sia il raggiungimento di tale soglia, si attiverà una distribuzione proporzionale. Nel caso invece in cui, entrambe le coalizioni arrivate prima e seconda siano tra il 35% e il 40%, la proposta di legge depositata prevede il ballottaggio”.

“A tutela delle opposizioni, in nessun caso la maggioranza potrà superare il 60% degli eletti. Ciascuna coalizione, inoltre, dovrà depositare, unitamente al programma, anche un unico nome da proporre al Presidente della Repubblica come incaricato alla Presidenza del Consiglio – prosegue il centrodestra – e nessuna variazione è prevista per le dimensioni delle attuali circoscrizioni e degli attuali collegi plurinominali e proporzionali, e nessuna variazione è prevista nemmeno per l’attuale soglia di accesso del 3%. Siamo disponibili ad un confronto con tutte le forze politiche per proposte migliorative che abbiano la condivisa finalità di garantire la rappresentatività della volontà dell’elettore e la possibilità di dare maggioranze stabili a chiunque vinca le elezioni”, commentano i presentatori della legge.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

