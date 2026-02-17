Sport

Olimpiadi: oro Italia nel Pattinaggio velocità inseguimento a squadre

Di

Feb 17, 2026

MILANO (ITALPRESS) – Arriva dal pattinaggio di velocità e dall’inseguimento a squadre, la 24^ medaglia per l’Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti conquistano l’oro, che bissa quello ottenuto nel 2006 da Enrico Fabris, Ippolito Sanfratello, Matteo Anesi e Stefano Donagrandi. Gli azzurri lo ottengono in rimonta, dopo essersi ritrovati anche a inseguire gli Stati Uniti di sei decimi: esattamente com’era successo nel quarto di finale tra le due nazionali, però, Ghiotto e compagni si impongono sui rivali nella seconda metà di gara. Oro Italia col tempo di 3.39.20, argento agli Stati Uniti (3.43.71) e bronzo alla Cina, che ha sconfitto l’Olanda nella finale B. Salgono dunque a 9 gli ori dell’Italia in questi Giochi.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS)

Di

Articoli correlati

Sport Video

Tg Sport – Speciale Milano Cortina 2026 – 17 febbraio

Feb 17, 2026
Calcio Sport

Serie A: Cagliari-Lecce 0-2, tre punti salvezza per i salentini

Feb 17, 2026
Sport

Tennis: Sinner a Doha batte Machac in 2 set

Feb 16, 2026

Ti sei perso...

Sport

Olimpiadi: oro Italia nel Pattinaggio velocità inseguimento a squadre

Feb 17, 2026
TOP NEWS

Cina, per la Festa di Primavera gli incassi al box office superano 1 mld di yuan

Feb 17, 2026
TOP NEWS

Quando il dono diventa cura, nuovo reparto di Dialisi pediatrica al Bambino Gesù

Feb 17, 2026
TOP NEWS

Tajani “Italia nel Board of Peace come Paese osservatore, soluzione equilibrata”

Feb 17, 2026