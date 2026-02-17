Attualità Esteri Eventi

Cina, per la Festa di Primavera gli incassi al box office superano 1 miliardo di yuan

Di

Feb 17, 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – A soli tre giorni dall’inizio della festività, gli incassi al box office della Festa di Primavera, in Cina, comprese le prevendite, hanno già superato il miliardo di yuan (circa 144 milioni di dollari Usa). I dati sono aggiornati a stamattina, martedì 17 febbraio.
Il periodo di vacanza, iniziato domenica scorsa, durerà nove giorni ed è una delle “finestre” più rilevanti per il secondo maggior mercato cinematografico del mondo.
Durante la stagione cinematografica festiva di quest’anno ha debuttato una selezione eterogenea di film, che spazia tra commedia, azione, animazione e fantascienza.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca Video

Catania: corriere della droga extracomunitario scappa con 44 kg di cocaina in auto, arrestato

Feb 17, 2026
Attualità Costume & Società IN EVIDENZA

L’ordine in casa liberandosi delle cianfrusaglie: il metodo 20/20

Feb 17, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Esteri IN EVIDENZA

Guerra in Ucraina, Zelensky: “Ci sono 9 feriti, tra cui bambini, per un attacco russo”

Feb 17, 2026

Ti sei perso...

Sport

Olimpiadi: oro Italia nel Pattinaggio velocità inseguimento a squadre

Feb 17, 2026
Attualità Esteri Eventi

Cina, per la Festa di Primavera gli incassi al box office superano 1 miliardo di yuan

Feb 17, 2026
TOP NEWS

Tajani “Italia nel Board of Peace come Paese osservatore, soluzione equilibrata”

Feb 17, 2026
IN EVIDENZA

Tg Sport – 17/2/2026

Feb 17, 2026