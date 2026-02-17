Tg News – 17/2/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– A Napoli brucia il teatro Sannazaro, danni ingenti
– Storico oro nel pattinaggio di velocità a squadre
– Tajani, Board of Peace: “L’Italia sarà al primo incontro”
– Iran “Con gli Usa concordi sulle linee guida per l’intesa”
– Bimbo trapiantato, premier Meloni chiama la madre
– Morto il reverendo Jesse Jackson, paladino dei diritti civili
– Inter-Juve, arrivano squalifiche per Comolli e Chiellini
– Milano-Cortina, Salvini “C’è chi non lo voleva, ma Villaggio rimarrà 50 anni”
– Previsioni 3B Meteo 18 Febbraio
