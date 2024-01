In campo oggi alle 14 allo stadio ‘Piola’ di Novara.

Alla disperata ricerca di punti-salvezza, l’Alessandria del rientrato Banchini cerca la sua nuova dimensione. Fare punti è la missione, lasciare l’ultimo posto in classifica pure. I ‘cugini’ azzurri del Novara stanno meglio in classifica e si sono mossi sul mercato ingaggiando dall’Entella il difensore Lancini (29). Ma pure loro cercano punti.

Invece per i grigi sono arrivati 300 € di multa dalla gara di Vicenza “per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di 3 minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo”. Segnali positivi: sono arrivati 2 nuovi sponsor. Mercato: la risoluzione di Volpe ha liberato un posto per Mangni, possibile sostituto di Siafa (con la nazionale in Coppa d’Africa). Doudou Mangni, 30enne italiano di origini senegalesi, è arrivato dal Lecco (B) con contratto fino a giugno. Con i lariani ha giocato il 23 settembre (28 minuti, 0 gol) e non è stato convocato 17 volte su 19. Per mister Banchini, che lo porterà in panchina a Novara, ci vorranno 3 settimane per averlo in forma.

Squadre

NOVARA – È 18° con 15 punti (2 vinte, 9 pari, 8 perse, reti 21-32), in zona playout. Arriva dal 2-1 di Fiorenzuola. Il tecnico Giacomo Gattuso (55), in carica dalla 9^ giornata (dopo Buzzegoli), alterna il 3-4-3 al rombo ( 4-3-1-2 ) . Migliori marcatori Scappini, Corti (5).

ALESSANDRIA – Ultima con 13 punti (-1) dopo 3 vinte, 5 pari, 11 perse, gol 12-23). Viene dallo 0-1 di Vicenza e non vince da 6 turni. Il 5° tecnico stagionale Marco Banchini (43), già in panca dalla 7^ alla 14^ (11 punti), potrebbe ripartire col 3-5-2. Migliori marcatori Gazoul, Mastalli (3).

Precedenti

Il Novara è la ‘squadra più incontrata’ dai grigi nella storia: 101 derbies fra A, B e C (75 in campionato, 26 in coppa). Il bilancio è nettamente a favore dell’Alessandria, con 41 vittorie a 32, più 28 pareggi, 120-102 i gol. Nelle sfide al ‘Piola’ il conteggio dice 21 vittorie a 16 per gli azzurri e 15 pareggi. L’ultimo derby giocato è la gara di andata, finita 0-0: sulle panchine c’erano Fiorin e Buzzegoli. (dati Museo Grigio)

Giudici di gara

Arbitro: Roberto Lovison (PD)

Assistenti: Marco Croce (Nocera Inferiore) – Manuel Marchese (PV)

4° ufficiale: Andrea Zanotti (RN)

Precedenti dell’arbitro

Sono 2, uno per squadra: NO-Piacenza 2-0, AL-Vis Pesaro 2-2. Il sig. Lovison, al 4° anno in serie C, ha diretto 45 gare in categoria.