Formula Uno: Norris in pole a Monaco su Leclerc e Piastri, Hamilton 4°

MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Lando Norris conquista la pole position nel Gran Premio di Monaco 2025 di Formula 1. Il pilota della McLaren realizza il giro decisivo in 1:09.954 e beffa la Ferrari di Charles Leclerc per +0.109; terza piazza per il leader del Mondiale Oscar Piastri, a +0.175 dalla vetta. L’altra Rossa di Lewis Hamilton centra un buon quarto posto, ma è a quasi mezzo secondo dal poleman. Quinto il quattro volte campione del mondo Max Verstappen; completano la top 10 Isack Hadjar (Racing Bulls), Fernando Alonso (Aston Martin), Esteban Ocon (Haas), Liam Lawson (Racing Bulls) e Alexander Albon (Williams).

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).