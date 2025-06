Lotto: ad Acqui Terme una vincita per oltre 10.000 euro

Nell’estrazione di ieri, martedì 10 giugno, come riporta Agipronews, 22.750 euro sono finiti nelle tasche di cittadini piemontesi a Torino sono stati vinti 12.750 euro con un ambo in via Rieti, mentre ad Acqui Terme, in provincia di Alessandria, un fortunato ha portato a casa 10.250 euro grazie a 3 ambi e 1 terno in via Moriondo. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 10,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 605,7 milioni di euro dall’inizio del 2025.

Navigazione articoli