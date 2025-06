Mini-Football: Alessandria Eagle alle finali nazionali di Cesena dal 20 al 22 giugno

L’aquila di Alessandria ha le ali spiegate, pronta a volare alto nel cielo del calcio nazionale. La squadra Alessandria Eagle è stata selezionata per rappresentare la città alle Finali Nazionali di Calcio a 7, evento di prestigio organizzato da Mini-Football Italia in collaborazione con Romagna Tornei, che vedrà sfidarsi le migliori realtà amatoriali del panorama italiano, presso il centro “Romagna Centro” di Cesena da venerdì 20 a domenica 22 giugno.

Un traguardo emozionante, che non nasce per caso. Alessandria Eagle è molto più di una semplice squadra: è un progetto indipendente, una visione nuova e appassionata di calcio amatoriale, nata per riportare il pallone più vicino alle persone, alle strade, al cuore della comunità.

Il progetto, sin dal suo esordio, ha acceso l’entusiasmo in città, con numerose attività commerciali alessandrine che hanno sostenuto la squadra: Orologeria Pavanello, BarberShop di Samuele, Mauri di Monica Mauri, Bar del Tubo, Resicar, Hamburgheria Route 66 e Ristorante Osen, oltre al patrocinio ufficiale del Comune di Alessandria.

LE PAROLE – Racconta Alessandro Goratto, presidente della squadra: “Portare il nome di Alessandria su un palcoscenico nazionale è per noi un sogno che si realizza. È la dimostrazione che. anche dal basso, con passione vera e valori autentici, si può costruire qualcosa di grande. Alessandria Eagle è nata per questo: dare voce a chi crede in un calcio fatto di rispetto, amicizia e amore per lo sport”.

Così Jacopo Pinna, allenatore e fondatore della squadra: “Alessandria Eagle è nata per dare spazio a chi ama il calcio senza per forza rientrare in schemi rigidi. Qui conta la passione, conta il gruppo, conta la voglia di rappresentare con orgoglio la nostra terra. Andare alle Finali Nazionali non è un punto d’arrivo, ma una nuova partenza. E ci andiamo con il cuore in mano e gli occhi pieni di speranza”.