Non c’è pace fra Bormida e Tanaro: all’Alessandria Calcio saltano Ninni Corda e i suoi. Torna Banchini

Non c’è da stupirsi se nel ‘movimento calcio’ italiano l’Alessandria è diventata una barzelletta: ciò che è successo da giugno in avanti, fra Bormida e Tanaro, non ha una logica né sportiva, né aziendale, né economica, né amministrativa.

Gli annunci odierni ne sono l’emblema: esonerati Ninni Corda e i suoi.

Il dirigente sardo, indicato dalla proprietà come unico deputato a parlare e a rilasciare interviste, è stato ‘silurato’ nel primo pomeriggio, a pochi giorni dall’inizio del mercato invernale, già impostato, in cui avrebbe dovuto rimodellare la squadra per puntare alla salvezza. Fatto fuori lui, com’era inevitabile, in meno di 2 ore sono saltati i suoi uomini: il tecnico Pirozzi, il vice Gentile, il preparatore atletico Rodriguez e il collaboratore Gentili.

Apparentemente non c’è una logica. Non una strategia. O forse sono io che non le trovo e non capisco. A questo punto, secondo me, potrebbero essere reintegrati i calciatori Ciancio, Nichetti e Nunzella, cercando magari di far tornare Marco Banchini, il tecnico degli 11 punti in 8 gare, l’unico con cui i grigi giocassero in un modo decente. E ancora sotto contratto.

Il motivo di tutto ciò? Non uno solo, credo. Un po’ i cori anti-Corda della curva, un po’ il lavoro sotto traccia dei calciatori fuori rosa, un po’ il rifiuto della squadra ai metodi troppo duri di Corda & co, un po’ le decisioni avventate di dirigenti digiuni di calcio. L’obiettivo resta sempre la salvezza, ma in queste condizioni… chissà.

Le vie del calcio sono illimitate e la palla, rotonda, va dove vuole…