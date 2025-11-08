Tennis: Djokovic batte Musetti in finale ad Atene, poi rinuncia alle Finals e ci va l’azzurro

ATENE (GRECIA) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti finisce ko nella finale dell’ATP 250 di Atene 2025. Il carrarino cede in 3 set a Novak Djokovic nell’ultimo atto del torneo greco: 4-6 6-3 7-5, in 3 ore di gioco, il punteggio in favore del serbo, che conquista il titolo numero 101 in carriera.

Manca il 3° titolo ATP Musetti, che sale però sul treno per le Finals di Torino, cui arriva in extremis proprio per la rinuncia del serbo, 4° in classifica. Il fenomeno Nole gli ha comunicato la decisione in campo, alla stretta di mano finale, poi ha ufficializzato dopo la gara. Sconfitta del tutto indolore, quindi, per Musetti, che ha ringraziato il pubblico per l’atmosfera speciale: “Spero di poter tornare qui l’anno prossimo. Sono onorato di aver condiviso il campo con un campione come Djokovic. Ringrazio l’organizzazione per il lavoro svolto e devo ringraziare anche il mio team e la mia famiglia. Negli ultimi 3 anni ho raggiunto 6 finali, ma non sono mai riuscito a vincere un torneo. Spero di riuscirci prossimamente”.

