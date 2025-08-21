Mondiali di Canoa, Konietzko: “Bello essere tornati a Milano dopo 10 anni”

MILANO (ITALPRESS) – “È davvero bello essere tornati 10 anni dopo a Milano. Tutti gli atleti amano le condizioni che ci sono qui, è uno dei campi di regata migliori del mondo, l’organizzazione è professionale, un grazie a tutti i volontari”. Lo ha dichiarato il presidente della Federazione internazionale di Canoa, Thomas Konietzko, durante i mondiali di canoa e para-canoa 2025, a Milano. “Ogni cosa è andata bene, fortunatamente il meteo ci ha aiutato. Non possiamo lamentarci di nulla, tutto sta andando davvero bene”.

