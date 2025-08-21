Sport Video

Mondiali di Canoa, Konietzko: “Bello essere tornati a Milano dopo 10 anni”

Di

Ago 21, 2025
MILANO (ITALPRESS) – “È davvero bello essere tornati 10 anni dopo a Milano. Tutti gli atleti amano le condizioni che ci sono qui, è uno dei campi di regata migliori del mondo, l’organizzazione è professionale, un grazie a tutti i volontari”. Lo ha dichiarato il presidente della Federazione internazionale di Canoa, Thomas Konietzko, durante i mondiali di canoa e para-canoa 2025, a Milano.Ogni cosa è andata bene, fortunatamente il meteo ci ha aiutato. Non possiamo lamentarci di nulla, tutto sta andando davvero bene”.
pia/gm/gtr

Di

Articoli correlati

Economia Video

Europa, aumentano nuove imprese e fallimenti

Ago 21, 2025
Economia Video

UE e USA scoprono le carte sui dazi: 15% su farmaci, auto e chip

Ago 21, 2025
Attualità Cronaca Video

Catania: spaccia in casa con il figlio di 1 anno, arrestata 21enne siciliana

Ago 21, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

America Latina, in crescita il trasporto aereo di merci

Ago 21, 2025
Economia Video

Europa, aumentano nuove imprese e fallimenti

Ago 21, 2025
Economia Video

UE e USA scoprono le carte sui dazi: 15% su farmaci, auto e chip

Ago 21, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

Il Papa: “La pace non è un’utopia spirituale, abbandonare l’idolatria del profitto”

Ago 21, 2025