Minigolf: il team MGC Novi Ligure vince in casa la Coppa Italia 2025

Raimondo Bovone

Ott 10, 2025

La Final 8 promossa sotto l’egida della FIGeSTsi conclude con un enplein per la squadra novese. Sconfitti in finale i forti avversari di Cusano Milanino

L’appuntamento, che ha visto scendere in campo 7 delle squadre che hanno superato i rigidi criteri di qualifica, ha regalato prestazioni di altissimo livello tecnico e ha consacrato la squadra di casa come Campione d’Italia. Dopo la fase a gironi, le 7 formazioni qualificate (Vergiate, Novi Ligure, Cusano, Aponense, Sanremo, Relax Time e GSP Lozza), sono rimaste in 2. A contendersi il titolo nazionale sono state MGC Novi Ligure e MC Cusano Milanino, con la squadra novese che ha messo in mostra una precisione chirurgica e un affiatamento eccezionale, non lasciando scampo agli avversari.
Per il 3° posto il GSP Relax Time ha battuto il GSP Vergiate, campione uscente.

LE PAROLE – Così Guido Mattaini, responsabile minigolf FIGeST: “La finale di Coppa a Novi Ligure ha rappresentato il culmine di una stagione ricca di successi tecnici, a livello nazionale e internazionale. Siamo particolarmente soddisfatti dell’alto livello tecnico che si è visto, a dimostrazione della crescita costante del minigolf in Italia”.
Così il presidente nazionale FIGeST, Enzo Casadidio: “Complimenti al MGC Novi Ligure per l’en-plein di vittorie ottenuto quest’anno nelle principali competizioni a squadre. I risultati di Novi e l’alta qualità dimostrata in questa Final 8 confermano che il minigolf è una delle discipline di punta della nostra Federazione”.

