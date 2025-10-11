Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Allagamenti 2025, arrivano i soldi regionali: 2.2 milioni per Asti e 670.500 euro per Alessandria

Ott 11, 2025 , , , , ,

Dopo le numerose richieste da parte di CIA, arrivano i fondi regionali per i danni dell’alluvione in Piemonte dello scorso aprile, di cui le province di Alessandria e Asti sono state duramente colpite. Si tratta di 35,5 milioni di euro stanziati per gli interventi di ripristino e messa in sicurezza dei territori colpiti dagli allagamenti in Piemonte. Gli interventi finanziabili riguardano Asti con 17 interventi per 2.200.000 euro e Alessandria con 20 interventi per 670.500 euro.

VIDEO – CIA Alessandria-Asti insiste nel sostenere che vadano attenzionati i corsi d’acqua minori, come evidenziato anche dall’inchiesta giornalistica pubblicata su sito e social Cia Alessandria-Asti a cura di Genny Notarianni, attraverso le voci di esperti e autorità in materia.

LE PAROLE – Gabriele Carenini, presidente CIA Piemonte, commenta: «Diamo atto alla Regione Piemonte e all’assessore Gabusi del lavoro svolto per assegnare le risorse per i danni dell’alluvione di aprile 2025. L’obiettivo centrale rimane la manutenzione costante dei corsi minori e delle aree golenali, senza la quale continueremo a rincorrere le emergenze. Gli agricoltori lavorano sul territorio ogni giorno e conoscono i corsi d’acqua. Possono essere parte attiva di un progetto strutturale per la cura dell’ambiente».
Gli fa eco Daniela Ferrando, presidente CIA Alessandria-Asti: «La manutenzione ordinaria è la chiave per prevenire nuovi disastri: occorre ripristinare gli alvei, gestire la vegetazione, garantire il deflusso delle acque e intervenire con regolarità, non solo dopo l’emergenza».

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Sabato 11 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 10, 2025 Raimondo Bovone
Manovra, Capone “Approccio serio, nessuna certezza su blocco pensioni”

Ott 10, 2025
Manovra, Bombardieri “Presentate le priorità, intervenire sui salari”

Ott 10, 2025
