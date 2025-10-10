Pozzolo Formigaro: Aosom ha inaugurato il nuovo magazzino da 20 milioni di euro

Si è svolta questa mattina l’inaugurazione ufficiale del nuovo magazzino Aosom Italy a Pozzolo Formigaro, in provincia di Alessandria. Alla cerimonia di apertura, che ha visto il taglio del nastro, hanno preso parte Fabio Missoli, CEO di Aosom Italy, Domenico Miloscio, sindaco di Pozzolo, il dott. Geng Xiewei, Consigliere Economico e Commerciale del Consolato Generale di Cina a Milano, insieme ai partner dell’azienda. Il nuovo polo logistico, realizzato con un investimento superiore ai 20 milioni di euro, con 37.000 mq di superficie ed aree in parte automatizzate, rappresenta un passaggio strategico per l’azienda, che nel 2025 raggiungerà un fatturato di 150 milioni di euro.

Aosom è un’azienda globale di e-commerce, specializzata nella vendita online di prodotti per la casa e l’arredo da esterno, attrezzi per il fitness, articoli per animali domestici e prodotti per bambini.

Grazie a questa apertura, Aosom porta a oltre 100.000 mq la superficie totale di stoccaggio in Italia,

affiancando il nuovo sito ai poli già operativi di Belgioioso e Spinetta Marengo. Il polo logistico è stato realizzato da MC Prefabbricati con la consulenza tecnica ingegneristica di IRC Studio.

LE PAROLE – Così Fabio Missoli, CEO di Aosom Italy: “L’inaugurazione di questo nuovo magazzino è per noi molto più di un traguardo logistico: rappresenta il risultato del lavoro di un team che continua a innovare per offrire un servizio sempre migliore ai nostri clienti, creando valore anche per il territorio”.

Così il sindaco di Pozzolo Formigaro, Domenico Miloscio: “Questo nuovo magazzino è una tappa significativa nel processo di miglioramento della viabilità della zona industriale e del suo collegamento con il porto di Genova”.

Così il consigliere economico del consolato cinese, Geng Xiewei: “L’apertura di questo magazzino rappresenta un risultato significativo della cooperazione concreta tra la Cina e l’Italia, in particolare nei settori dell’e-commerce e dell’arredamento. Sono certo che Aosom saprà dare un contributo importante allo sviluppo economico del territorio, creando nuovi posti di lavoro e aumentando le entrate fiscali locali”.

Il sindaco, il diplomatico cinese e il Ceo di Aosom Italia