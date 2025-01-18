Milano-Cortina, Malagò: “Il villaggio olimpico grande eredità che lasciamo”

MILANO (ITALPRESS) – “Il coordinamento e la commissione ci hanno fatto tanti complimenti durante la visita”. Lo ha dichiarato il presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026 Giovanni Malagò al termine della visita del villaggio olimpico e paralampico. “C’è ancora qualcosa da completare, da sistemare, però i giudizi sono estremamente positivi. Ci fa molto piacere, la città di Milano sicuramente ne aveva molto bisogno, ma direi tutto il Paese. Senza grandi eventi sportivi, in modo particolare d’Italia, non mi sembra che non ci siano mai state alternative di realizzazione di impianti sportivi di un certo livello. Questa è un’eredità straordinaria che lasciamo per il nostro amato Paese”.

pia/ari/gm/gtr

Navigazione articoli