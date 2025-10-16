Politica Sport Video

Milano-Cortina, il presidente Malagò: “San Siro e Arena di Verona, visibilità unica”

Di

Ott 16, 2025
ROMA (ITALPRESS) – “San Siro, così come l’Arena di Verona, hanno una visibilità unica nel mondo. Ricordo il 24 giugno 2019 quando il valore aggiunto fu quello di garantire che la cerimonia d’apertura si sarebbe fatta a San Siro, che a livello di capienza credo che con Pechino rappresenti un record”. Lo ha detto il presidente della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò, nel corso della presentazione del concept della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026.xh1/gm/gsl

Di

Articoli correlati

Attualità Cronaca Video

Palermo: crolla una palazzina a Bagheria, era disabitata

Ott 16, 2025
Economia Video

Debito USA, Bini Smaghi: “Traiettoria chiaramente insostenibile”

Ott 16, 2025
Attualità Politica Video

Alfano (Difesa Servizi): “La Marina una realtà importante del Paese”

Ott 16, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Italpress €conomy – Puntata del 17 ottobre 2025

Ott 17, 2025
Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Protezione Civile: con la campagna ‘Io non rischio’ volontari in piazza da sabato 18 ottobre

Ott 17, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Cardiologia Pediatrica: una donazione dei Lions alessandrini per le prove da sforzo cardiopolmonari

Ott 17, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA

Il meteo del fine settimana. Martedì luna nuova

Ott 17, 2025 Raimondo Bovone