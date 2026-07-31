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Mondiali di scherma, Mazzone: “Molto soddisfatti, difficile chiedere di più”

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Lug 31, 2026
HONG KONG (CINA) (ITALPRESS) – “E’ stato un Mondiale positivo, siamo molto soddisfatti. Quattro ori e quattro argenti, primi nel medagliere con una giornata di anticipo: era difficile chiedere di più, erano tanti anni che non venivano portati a casa così tanti successi in un Mondiale. Abbiamo avuto tante squadre arrivate sino in fondo, argenti che hanno sfiorato l’oro per un soffio ma soprattutto tanti atleti arrivati sino in fondo nelle gare. E questo è sicuramente la più bella testimonianza che il movimento è in salute”. Così il presidente della Federscherma, Luigi Mazzone, commentando a Italpress il gran Mondiale disputato dalla spedizione azzurra ad Hong Kong.
mc/gtr

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