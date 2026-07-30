Sanità: firmato l’accordo per il rinnovo del contratto

ROMA (ITALPRESS) – È stata firmata dall’Aran e dai sindacati l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2025-2027 del comparto sanità. L’intesa coinvolge oltre 592.000 dipendenti del Servizio sanitario nazionale, tra personale infermieristico, tecnico-sanitario, della riabilitazione e della prevenzione, amministrativo e dei servizi di supporto. Sul piano economico, l’accordo prevede un incremento medio complessivo a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 euro per il personale infermieristico. Gli arretrati medi, calcolati al 31 ottobre 2026, ammontano a 1.226 euro per l’insieme del comparto e a 2.300 euro per gli infermieri. “Il lavoro che abbiamo avviato prosegue: vogliamo portare avanti la valorizzazione economica del personale con la prossima legge di bilancio”, commenta il ministro della Salute Orazio Schillaci. Questa firma completa il quadro delle intese su tutti e quattro i comparti della tornata contrattuale 2025-2027 della Pubblica Amministrazione, dopo gli accordi raggiunti per le Funzioni Centrali, quelle Locali e Istruzione e Ricerca. Un risultato che per il premier Giorgia Meloni “conferma una scelta chiara: valorizzare chi, ogni giorno, serve lo Stato con competenza, responsabilità e dedizione”, mentre il presidente dell’Aran, Antonio Naddeo, sottolinea come il sistema della contrattazione collettiva pubblica possa funzionare in modo ordinato e tempestivo. gtr/gsl

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