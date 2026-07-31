Ospedale di Alessandria: la prof. Federica Meloni nuovo primario di Malattie Respiratorie

La prof.ssa Federica Meloni è la nuova Responsabile della SC Malattie dell’Apparato Respiratorio dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria. Pneumologa con una lunga esperienza clinica, didattica e di ricerca nell’ambito delle malattie respiratorie, comprese quelle complesse, dell’immunologia clinica e delle malattie rare, la prof.ssa Meloni arriva all’IRCCS AOU AL con un profilo di alto valore scientifico e assistenziale, maturato in contesti universitari e ospedalieri di rilievo nazionale.

LA STORIA – Laureata in Medicina e Chirurgia all’Università di Pavia, specializzata in Oncologia e con un dottorato di ricerca in Farmacologia all’Università di Torino, ha svolto attività clinica e accademica presso l’Università di Pavia, la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo e, più recentemente, l’Università di Padova e l’Azienda Ospedale Università di Padova. Nel suo percorso ha ricoperto ruoli di responsabilità nella gestione di pazienti con patologie respiratorie complesse, con particolare riferimento al trapianto polmonare, al follow-up pre e post-trapianto, all’immunologia clinica e alle malattie respiratorie rare e interstiziali.

L’arrivo della prof.ssa Meloni rappresenta un passaggio significativo per l’IRCCS AOU AL. La sua nomina, insieme con lo staff di qualificati pneumologi, si inserisce in un percorso di rafforzamento delle competenze cliniche e scientifiche dedicate alle patologie respiratorie, ambito centrale per l’identità dell’Istituto.

LE PAROLE – Così spiega il Direttore Scientifico ff dell’IRCCS AOU AL, Antonio Maconi: «La nomina della prof.ssa Meloni rappresenta un passaggio di grande valore per l’IRCCS AOU AL, perché rafforza una delle aree centrali del nostro riconoscimento scientifico: quella cardio-pneumologica. La Struttura, in questa fase, assume un ruolo strategico, non solo nella presa in carico dei pazienti, ma anche nella costruzione di nuove linee di studio, nella partecipazione a reti clinico-scientifiche e nella valorizzazione delle competenze già presenti nell’Istituto».

Così la prof.ssa Meloni: «Sono molto grata per la fiducia accordatami dall’Università del Piemonte Orientale e dall’IRCCS AOU AL. Considero un privilegio poter partecipare alla crescita di questo IRCCS di nuova istituzione. In un momento di sofferenza del Sistema Sanitario Nazionale, ad Alessandria ho percepito entusiasmo, disponibilità al lavoro comune e una forte volontà di crescita, tanto sul piano assistenziale quanto su quello della ricerca. Sono pronta, con la mia giovane e motivatissima squadra a lavorare con impegno e massima sinergia con le altre strutture, per contribuire al raggiungimento degli obiettivi assistenziali e di ricerca dell’IRCCS AOU AL».

Federica Meloni