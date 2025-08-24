MotoGP: Marc Marquez domina in Ungheria, 3° Bezzecchi

BALATON (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Marc Marquez (Ducati) domina il Gran Premio d’Ungheria, sul circuito del Balaton Park, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il pilota spagnolo, sempre più leader della classifica iridata, precede al traguardo il connazionale Pedro Acosta (Ktm) conquistando così la sua 72esima affermazione nella classe regina, la decima di questa stagione, la settima consecutiva. Completa il podio l’Aprilia di Marco Bezzecchi, davanti al compagno di marca Jorge Martin, risalito dalla 16^ posizione. Quinto Luca Marini (Honda) e sesto Franco Morbidelli (Ducati VR46). Francesco Bagnaia (Ducati) termina in nona piazza. Caduta nel primo giro per Enea Bastianini (Ktm Tech3), problema alla moto invece per Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), costretto a partire dalla pit lane e 15° al traguardo.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
