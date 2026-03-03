TOP NEWS

Cina, con i ciliegi in fiore turismo di primavera in crescita

Di

Mar 3, 2026

FUZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – In Cina, nel Fujian, le piantagioni di tè e le aree montuose adornate dai ciliegi in fiore registrano in questo periodo di inizio primavera una crescente popolarità come destinazioni turistiche. Negli ultimi anni, il dipartimento forestale provinciale ha sviluppato un sistema diversificato per la fioritura dei ciliegi, con varietà a fioritura precoce, intermedia e tardiva, valorizzando a pieno le specie autoctone anche grazie ad anni di coltivazione.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Semifinale d’andata di Coppa Italia senza reti, Como-Inter 0-0

Mar 4, 2026
TOP NEWS

Meloni “Non esistono politiche femminili ma visione femminile della politica”

Mar 3, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica TOP NEWS

Iran, Tajani: “Non ci sono italiani coinvolti, seguiamo la situazione”

Mar 1, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Semifinale d’andata di Coppa Italia senza reti, Como-Inter 0-0

Mar 4, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 4 marzo: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Mar 3, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Iran, studenti di Dubai a Malpensa “Siamo stati molto assistiti”

Mar 3, 2026
TOP NEWS

Cina, con i ciliegi in fiore turismo di primavera in crescita

Mar 3, 2026