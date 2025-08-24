IN EVIDENZA Sport

Mondiali di canoa, il presidente CONI Buonfiglio: “A 6 mesi dai Giochi bella testimonianza”

Ago 24, 2025
MILANO (ITALPRESS) – “Ci sono state 80 nazioni, 2.200 accrediti, abbiamo ricevuto i complimenti da parte di tutti, è arrivato anche il ministro dell’economia e delle finanze Giorgetti e il ministro dello sport Abodi, sono davvero commosso nel lasciare la mia Federazione. Ha funzionato tutto, abbiamo avuto una segreteria eccezionale, uno staff incredibile, ho incontrato alcuni presidenti delle Federazioni e mi hanno detto che è stato il più bel mondiale degli ultimi 10 anni, questo ci inorgoglisce, a 6 mesi dalle Olimpiadi siamo stati una bella testimonianza”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni Luciano Buonfiglio analizzando il Mondiale di canoa e para-canoa 2025 di Milano.pia/gm/mca2

