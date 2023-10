Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati. Vediamo nel dettaglio il meteo che ci attende.

Venerdì 6 ottobre – Cieli sereni al mattino in quota, in pianura nuvolosità sparsa specialmente nei settori occidentali. Nel pomeriggio tendenza ad una maggior nuvolosità sulle Alpi, più soleggiato altrove. Precipitazioni assenti, ventilazione generalmente debole ovunque, nordoccidentali in montagna. Variabili altrove, temperature che vedranno un leggero aumento nei valori minimi e saranno comprese tra i 14/16º le minime e tra i 25/27º le massime.

Sabato 7 ottobre – Al mattino cieli sereni sulle Alpi, tendenzialmente più coperto lungo le pedemontane e vallate alpine. Poco nuvoloso altrove ma in dissolvimento nel corso della giornata, precipitazioni assenti, venti deboli ovunque, dai quadranti settentrionali in montagna. Temperature stazionarie o in leggero calo le minime e saranno comprese tra i 11/13º le minime e tra i 25/27º le massime.

Domenica 8 ottobre – Cieli generalmente sereni, possibile formazione di foschie o banchi di nebbia nel primo mattino. Precipitazioni assenti, venti deboli a tutte le quote, in prevalenza occidentale in pianura. Temperature in aumento specie i valori massimi e saranno comprese tra i 13/15º le minime e tra i 28/30º le massime.

Prossima settimana – Ottobre continuerà a mostrare ancora giornate dai connotati estivi, le temperature si manterranno sopra le medie del periodo anche se avverrà un leggero calo dopo il picco del week end. Al momento non si vedono sblocchi veri e propri se non timidi segnali nella seconda parte del mese.

Manuel Atzori