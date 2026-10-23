Calcio Sport

Europa League: Maignan espulso, il Milan crolla a Bournemouth 3-0

Di

Ott 23, 2026

BOURNEMOUTH (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Milan affonda sotto il diluvio del Vitality Stadium. E’ il Bournemouth a fare festa, imponendosi per 3-0 grazie a due calci di rigori trasformati nel primo tempo e a una perla su punizione nella ripresa, ma sulla sconfitta della squadra di Amorim pesa come un macigno l’espulsione di Maignan che provoca anche il 2-0.
I padroni di casa sfiorano il vantaggio già al 5′, quando Evanilson manda a lato di un soffio un colpo di testa. Pochi istanti più tardi, l’arbitro viene chiamato al Var per un fallo di mano di De Winter commesso subito dopo l’incornata dell’avversario. L’arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta Kluivert, che spiazza Maignan e porta avanti i suoi. Gli inglesi giocano meglio e al 27′ vanno al tiro da fuori con Hill, ma Maignan è attento e devia in corner. Dall’angolo seguente, il portiere e capitano commette una clamorosa ingenuità mettendo le mani in faccia ad Adams. Il direttore di gara punisce il francese con un rosso diretto e assegna un nuovo calcio di rigore agli uomini di Rose. In campo entra Torriani al posto di Hutchinson. A incaricarsi la battuta è Tavernier, che spiazza il neo entrato e firma il 2-0.
E’ il risultato con cui le due squadre vanno negli spogliatoi. Al 18′ della ripresa, l’arbitro commette un grave errore quando non concede la regola del vantaggio ai britannici che si sarebbero trovato a tu per tu con Torriani, sugli sviluppi di un’azione nata da un fallo di Tomori poi punito con il giallo. Il tris arriva al 39′. Adli calcia una bella punizione dal limite dal limite con il mancino, sfruttando anche un Pavlovic troppo aperto in barriera e trafiggendo un incolpevole Torriani. Pochi istanti dopo, il giovane portiere italiano compie un miracolo su un mancino ravvicinato di Rayan. Sarà l’ultima occasione del match. Il Milan resta quindi a soli 3 punti in classifica dopo altrettante giornate. Tornerà in campo giovedì 5 novembre in casa, contro gli ungheresi del Ferencvaros.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Calcio Sport

Conference League: l’Atalanta si arrende nel finale, l’Ajax vince 2-0

Ott 23, 2026
Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: Alessandria all’esordio casalingo con gli eventi di me.dea. e Lions club

Ott 22, 2026 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Champions League: l’Inter si sblocca, battuto 1-0 lo Shakhtar Donetsk

Ott 22, 2026

Ti sei perso...

Attualità IN EVIDENZA Video

Immigrazione clandestina, rimpatriati con un volo charter 53 stranieri

Ott 23, 2026
Attualità Alessandrina Costume & Società Eventi IN EVIDENZA

Al Teatro delle Scienze di Alessandria l’appuntamento con Halloween è domenica 25 ottobre

Ott 23, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

Il meteo del fine settimana: luna piena

Ott 23, 2026 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Europa League: Maignan espulso, il Milan crolla a Bournemouth 3-0

Ott 23, 2026