Attualità Alessandrina Costume & Società Eventi IN EVIDENZA

Al Teatro delle Scienze di Alessandria l’appuntamento con Halloween è domenica 25 ottobre

DiRaimondo Bovone

Ott 23, 2026 , , ,

Ultimi preparativi al Teatro delle Scienze di Alessandria, in via 1821 n. 11, in vista dell’appuntamento di domenica 25 ottobre, per festeggiare Halloween. Il programma di domenica, che ASM Costruire Insieme ha ideato per questa edizione di Halloween 2026, si snoda fra spettacoli di magia e nuovi percorsi di visite guidate. Agostino Grasso, in arte “Ago il Mago”, artista che si distingue per la sua magia dedicata ai bambini e per il coinvolgimento del pubblico che è’ parte attiva dei suoi spettacoli, in veste di “AGO POTTER” presenterà 2 performance con inizio alle ore 15.30 e alle 16.30, portando gli spettatori, grandi e piccoli, nel magico mondo di Harry Potter.

Il Gruppo Astrofili Galileo di Pecetto di Valenza ha invece preparato un nuovo percorso di visita guidata dedicato al tema “Due passi fra le stelle. Dal nostro sistema solare ai sistemi galattici”. Le visite guidate avranno inizio rispettivamente alle ore 16.30 e 17.30. Ai bambini, ma anche agli adulti, spetta il solo compito di mascherarsi per entrare nella giusta atmosfera di questa domenica insieme. Il costo dei biglietti è di € 3,50 per gli adulti e € 2 per i bambini.
INFO – Email: [email protected] e il sito www.asmcostruireinsieme.it

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

Il meteo del fine settimana: luna piena

Ott 23, 2026 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Venerdì 23 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 22, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Giustizia, nuova tappa a Sciacca per il progetto “Uffici di prossimità”

Ott 22, 2026
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Costume & Società Eventi IN EVIDENZA

Al Teatro delle Scienze di Alessandria l’appuntamento con Halloween è domenica 25 ottobre

Ott 23, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

Il meteo del fine settimana: luna piena

Ott 23, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Maignan espulso e il Milan crolla in Europa League, il Bournemouth vince 3-0

Ott 23, 2026
TOP NEWS

L’Atalanta si arrende nel finale in Conference, l’Ajax vince 2-0

Ott 23, 2026
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x