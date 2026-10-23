Al Teatro delle Scienze di Alessandria l’appuntamento con Halloween è domenica 25 ottobre

Ultimi preparativi al Teatro delle Scienze di Alessandria, in via 1821 n. 11, in vista dell’appuntamento di domenica 25 ottobre, per festeggiare Halloween. Il programma di domenica, che ASM Costruire Insieme ha ideato per questa edizione di Halloween 2026, si snoda fra spettacoli di magia e nuovi percorsi di visite guidate. Agostino Grasso, in arte “Ago il Mago”, artista che si distingue per la sua magia dedicata ai bambini e per il coinvolgimento del pubblico che è’ parte attiva dei suoi spettacoli, in veste di “AGO POTTER” presenterà 2 performance con inizio alle ore 15.30 e alle 16.30, portando gli spettatori, grandi e piccoli, nel magico mondo di Harry Potter.

Il Gruppo Astrofili Galileo di Pecetto di Valenza ha invece preparato un nuovo percorso di visita guidata dedicato al tema “Due passi fra le stelle. Dal nostro sistema solare ai sistemi galattici”. Le visite guidate avranno inizio rispettivamente alle ore 16.30 e 17.30. Ai bambini, ma anche agli adulti, spetta il solo compito di mascherarsi per entrare nella giusta atmosfera di questa domenica insieme. Il costo dei biglietti è di € 3,50 per gli adulti e € 2 per i bambini.

INFO – Email: [email protected] e il sito www.asmcostruireinsieme.it