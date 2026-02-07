Sport

Olimpiadi: Lollobrigida oro e record olimpico nei 3.000 metri del pattinaggio di velocità

Di

Feb 7, 2026

MILANO (ITALPRESS) – Nel giorno del suo 35° compleanno, Francesca Lollobrigida si fa il miglior regalo possibile: è medaglia d’oro per l’atleta azzurra, che regala il primo trionfo al pattinaggio di velocità al femminile nei Giochi Olimpici invernali. I 3000 metri sono un crescendo d’emozioni per l’azzurra, che blinda la vittoria con un rush finale semplicemente sensazionale. Lollobrigida è oro col tempo di 3.54.28, nuovo record olimpico e italiano, e le ultime due batterie non fanno altro che certificare il suo successo: argento alla norvegese Ragne Wiklund (+2.26), bronzo alla canadese Valerie Maltais (+2.65).
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

