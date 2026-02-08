IN EVIDENZA

Scherma, Mazzone “A Torino una prova di squadra eccezionale”

Feb 8, 2026


TORINO (ITALPRESS) – “Due vittorie maschile e femminile, un bilancio migliore non lo potevamo immaginare, abbiamo ripetuto e migliorato l’anno scorso quando avevamo vinto tutte e due le gare, quest’anno l’abbiamo rifatto e c’è stato l’argento di Arianna Errigo. Al di là di queste eccellenze e della doppia vittoria, è stata una prova di squadra eccezionale sia nel maschile che nel femminile, sono molto contento”. Così il presidente della Federazione Italiana Scherma, Luigi Mazzone, dopo le finali della sedicesima edizione del Grand Prix FIE 2026 di fioretto, che si è svolta all’Inalpi Arena di Torino.

