Alla mezzanotte di domani, 20 giugno, scadrà il termine per presentare, via PEC, tutti i documenti necessari per l’iscrizione al prossimo torneo di serie C. E l’Alessandria c’è, parola di Enea Benedetto, che lo scrive su FB portando riferimento storici risalenti a Giulio Cesare. E parla di progetti ambiziosi e sostenibili, diversi da quelli degli ultimi 10 anni.

Piccola parentesi: riguardo ai ‘decennio Di Masi’ c’è da dire che l’ambizione l’ha fatta da padrone, con spese importanti 8 anni su 10. E due pause, in cui si ricercò il calcio sostenibile: l’anno di D’Agostino e, soprattutto, l’ultima stagione. Chiusa parentesi.

Resta quindi difficile capire come si concilieranno le ambizioni con la sostenibilità. Al nuovo presidente, fondatore e proprietario di ‘Vectorium by BenediXit’, va riconosciuto il merito per l’acquisto: è stato bravo a comperare una società professionistica (costo 1 euro) con attività e passività. Ma se le passività sono i contratti in essere e il debito rateizzato con l’Erario, le attività sono rappresentate dalla gestione dello stadio, compresi i crediti nei confronti del Comune, dal contributo Juventus per giocare al ‘Moccagatta’ e dal conto corrente societario. Talmente capiente, pare, al momento del passaggio di proprietà, da consentire il pagamento (lordo) delle mensilità di aprile e maggio, le cui liberatorie sono obbligatorie per iscriversi, e di detrarre, pare, la cospicua somma di 350.000 euro, data in garanzia alla banca per avere la sospirata ‘fideiussione’ necessaria per l’iscrizione.

E ce ne sarebbero ancora, di soldi. Ma prima o poi finiscono. Sta bene che i pagamenti di giugno potrebbero essere coperti dalla fideiussione ancora in essere di Di Masi (scadrà il 1° agosto), ma poi i costi stagionali saranno una realtà cui far fronte.

I tempi

Tenendo presente che la Lega Pro riceve i documenti di 60 società, i termini sono questi: dopo i controlli, entro il 27 giugno la Lega stessa certificherà la bontà delle pratiche e poi, nel giro di una settimana, la FIGC rilascerà le licenze nazionali. Quindi fino ai primi di luglio non si avrà ufficialità dell’ammissione. Ma diamola per buona.

Le persone

Scadenza al 30 giugno per ds, allenatore e segretario generale. Andranno sostituiti, non si può fare calcio senza. Nella sua ultima comunicazione, Enea Benedetto è parso felice di annunciare il nuovo vice-presidente Gianfranco Mariello, amico fraterno già con lui al San Mauro (AS Torino Calcio), dimissionario il 21 febbraio 2023 (come scrisse “Sprint & Sport”), sostituito proprio da Michel Stojkovic che ora affianca Benedetto come ‘market maker’. Per la cronaca quella squadra, militante nel girone B dell’Eccellenza piemontese, cambiò 7 allenatori in una stagione e retrocesse in Promozione con 3 punti, 0 vittorie e 114 reti subìte.

Speriamo che la serie C dei grigi sia più sostenibile, appoggiata a solide ambizioni.

Tutto questo con l’incognita Alain Pedretti, co-patron francese di Benedetto, di cui si sono perse le tracce.

Le quotazioni

La criptovaluta ambientalista Vectorium, di proprietà di Enea Benedetto, quotata su CoinMarketCap, oggi ha un valore di 0.89€ ed è al posto n. 8.445 della classifica delle cryptovalute con una capitalizzazione intorno ai 13.8 milioni€.

Per capirci, la prima in classifica, il bitcoin, capitalizza 471 miliardi€.