L’Alessandria crolla nel finale: 3-0 per il Lumezzane. Quarta sconfitta consecutiva, il pubblico contesta

Il risultato è chiaro e netto a favore del Lumezzane, ma troppo pesante per l’Alessandria, che al 90′ sperava ancora nel pareggio. Anzi, a dirla tutta, i grigi avevano cominciato meglio la gara, con gli ospiti in difficoltà nella prima mezzora. Poi un erroraccio di Liverani ha regalato il vantaggio ai lombardi e da lì in poi è stato tutto difficile, con la società contestata pesantemente dai cori della curva Nord.

Le reti

30′ pt – punizione da 30 metri di Malotti , sinistro a giro che rimbalza in area e il portiere grigio si fa scappare accanto al palo: 0-1

punizione da 30 metri di , sinistro a giro che rimbalza in area e il portiere grigio si fa scappare accanto al palo: 46′ st – cross da destra di Spini e gran gol di Poledri , controllo e destro all’incrocio: 0-2

cross da destra di Spini e gran gol di , controllo e destro all’incrocio: 48′ st – punizione da destra di Pesce, Capelli va di testa, Liverani in ritardo lo travolge e la palla entra: 0-3

La classifica

Alessandria sempre più giù, da sola sul fondo con 1 punto dopo 5 partite. Lumezzane che consolida la zona playoff salendo a quota 9.

I problemi societari

La situazione è complicatissima. La quarta sconfitta in fila, l’ultimo posto in classifica e le intricate vicende societarie oscurano il quadro. Oggi era presente in tribuna il socio di minoranza, Alain Pedretti, che si è detto addolorato della situazione e disposto a vendere la sua quota (40%), dopo il rifiuto di Benedetto (assente) di cedergli una parte, scendendo a sua volta in minoranza. E allora il francese potrebbe prendere in esame l’offerta fatta dalla cordata rappresentata da Flavio Tonetto. Che dice di aver già tutto pronto, soldi e persone.