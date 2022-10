L’Alessandria cresce, 0-0 con la Torres. Primo pareggio e seconda gara di fila senza prendere gol

La classifica migliora, a piccoli passettini. Ora l’Alessandria di Fabio Rebuffi è al 17° posto con 7 punti, sempre in zona playout, ma a -1 da ben tre squadre (Fermana, Montevarchi, Pontedera). Lo 0-0 con la Torres di Alfonso Greco, al 7° risultato utile consecutivo e 12^ a quota 11, ha mostrato una squadra grigia molto attenta e concentrata sull’obiettivo salvezza, con alcuni giovani del vivaio, Filip e Speranza su tutti, in continua crescita.

E anche l’assetto difensivo sta prendendo sicurezza, con questo modulo 4-1-4-1 che protegge molto il reparto arretrato e consente rapide ripartenze. Poi è questione di qualità delle giocate. Ma la consapevolezza dei ragazzi cresce e in prospettiva si può solo migliorare.

Certo la squadra sarda ha tenuto a lungo in mano il pallino del gioco, ma ha creato pochi pericoli a Liverani, autore di una sola parata su un destro basso centrale di Ruocco (63′). La densità davanti alla difesa proposta dal tecnico mandrogno, infatti, ha impedito lo sviluppo dell’azione degli ospiti negli ultimi 30 metri, limitando ovviamente le conclusioni: Liviero (21′ e 57′) e Scappini (40′ e 69′) ci hanno provato, ma senza centrare la porta.

Più nitide le occasioni grigie: sinistro centrale di Podda (46′) e destro di Rota (51‘) parati, conclusione di N’Gbesso (84′) salvata sulla riga di porta, dopo l’annullamento di un gol di testa di Nepi per fallo precedente.

Domenica si torna in campo per la 10^ giornata: Alessandria in trasferta a Pesaro contro la Vis (14.30), Torres impegnata nel derby con l’Olbia (15.30).