Fondazione Solidal: premiate 4 ragazze del ‘Vinci’ con la borsa di studio dedicata al dr. Ivaldi

La sala del Broletto di Palatium Vetus ha ospitato ieri la cerimonia di assegnazione di 4 borse di studio per gli studenti dell’istituto “Leonardo da Vinci” di Alessandria, dedicate alla memoria del dott. Domenico (Michele) Ivaldi, la cui famiglia ha rinnovato l’impegno basandosi su valori come meritocrazia, impegno e serietà negli studi.

Su disposizioni della signora Anna Maria e della figlia, dr.ssa Michela Ivaldi, la Fondazione SolidAL anche per l’anno scolastico ’21-’22 ha istituito una Borsa di studio di 4.000 euro da destinarsi e ripartirsi agli studenti delle discipline economiche e giuridiche che hanno ottenuto la valutazione di 100/100 e che si impegneranno a proseguire gli studi universitari per il conseguimento della Laurea in materie economiche o giuridiche.

Le premiate sono Giorgia Gatti, Malnaidelage Senujee Hirunya Fernando, Emanuela Sina e Alessia Visentin.

LE PAROLE

“Rinnovo il mio orgoglio e la mia stima nei confronti della famiglia Ivaldi per la fiducia che ci ha confermato e per la felice scelta di proseguire anche quest’anno con una nuova assegnazione di Borse di studio, che forniranno incoraggiamento a giovani meritevoli nella prosecuzione degli studi verso nuovi traguardi e nuove soddisfazioni, così come è sempre stato nelle intenzioni e nelle volontà dell’amico Ivaldi” – ha spiegato il dr. Antonio Maconi, presidente di Fondazione SolidAL Onlus.

“La nuova edizione nel ricordo di un professore stimato e legato ad Alessandria ed all’Istituto Vinci – ha aggiunto il notaio Luciano Mariano, presidente della Fondazione CRAL – è un segnale di ottimismo per tutti noi, per guardare al futuro investendo sui giovani e sulla loro preparazione alla vita attraverso gli studi. L’iniziativa che coinvolge il nostro ente con la Fondazione Solidal, ci rende fieri di poter ricordare nel migliore dei modi il professor Ivaldi”.