Sport Video

Vuelta 2025 al via da Torino, presentate le squadre

Di

Ago 21, 2025


TORINO (ITALPRESS) – Il grande circo della Vuelta 2025 si è aperto ufficialmente a Torino. È da qui che sabato 23 agosto partirà l’80 esima edizione della Salida Oficial, prima volta assoluta per l’Italia. I primi 13 km della corsa prenderanno il via dalla Reggia della Venaria Reale nel weekend, ma sotto la Mole oggi è già iniziata la festa española nella cornice di piazzetta Reale, nel centro storico del capoluogo. Dove si è svolta la Teams Presentation, la cerimonia di presentazione ufficiale delle 23 squadre e dei 180 corridori che hanno salutato il pubblico in divisa ufficiale.

xn3/gm/mca2

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Sport

Mondiali di Minigolf, quarte le donne e quinti gli uomini. Ora le gare individuali

Ago 22, 2025 Raimondo Bovone
Sport

Conference League: la Fiorentina ipoteca il pass, 3-0 a Presov

Ago 22, 2025
Sport

Mondiali di canoa a Milano: K4 in finale, attese le prime medaglie

Ago 21, 2025

Ti sei perso...

Attualità IN EVIDENZA Sport

Mondiali di Minigolf, quarte le donne e quinti gli uomini. Ora le gare individuali

Ago 22, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Cronaca IN EVIDENZA

Un anno senza Pinuccia e Daniel: la lettera dei familiari

Ago 22, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA

Il meteo del fine settimana: sabato luna nuova

Ago 22, 2025 Raimondo Bovone
Sport

Conference League: la Fiorentina ipoteca il pass, 3-0 a Presov

Ago 22, 2025