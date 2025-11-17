Sport

La stampa italiana e internazionale celebra il Maestro Sinner

Di

Nov 17, 2025

ROMA (ITALPRESS) – “Sei sempre il Re. Marziano Sinner. Alcaraz si arrende. Fantastico bis alle Finals di Torino”. Così, in apertura della prima pagina, “La Gazzetta dello Sport” a proposito del trionfo di ieri di Jannik Sinner. Un trionfo che trova spazio sulle prime pagine di tutti i giornali, celebrato in Italia e in tutto il mondo.
“Emozione Sinner. Vamos. Jannik, un’altra standing ovation”, titola invece il “Corriere dello Sport”. “Numero Primo. Sinner il Maestro dei Maestri”: apre così poi “TuttoSport”. “Sinner trionfa nella grande sfida tra fenomeni”, scrive invece in prima pagina il “Corriere delle Sera”.
Per “La Repubblica”: “E’ Sinner il Maestro, piegato Alcaraz in due set”. Secca “La Stampa”: “Grazie Maestro”. “Sinner Schiacciasassi” riporta poi “Il Giornale”. Per “L’Equipe” è un “Sinner inflessibile”. Per “Mundo Deportivo” è “Maestro Sinner”; mentre “El Pais”, infine, precisa che l’azzurro “Vince le Atp Finals senza cedere nemmeno un set”.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Calcio Sport

La Norvegia travolge l’Italia 4-1 a San Siro, Haaland e compagni ai Mondiali

Nov 17, 2025 Raimondo Bovone
Sport

Tennis, ATP Finals: Sinner ancora re dei Maestri, Alcaraz ko 7-6 7-5

Nov 17, 2025
Sport

Tennis, il presidente federale Binaghi: “ATP Finals confermano la passione degli italiani”

Nov 16, 2025

Ti sei perso...

Sport

La stampa italiana e internazionale celebra il Maestro Sinner

Nov 17, 2025
Attualità Cronaca

Napoli: blitz contro la camorra, 44 arresti per voto di scambio e scommesse clandestine

Nov 17, 2025
Attualità Cronaca Video

Gorizia: frana travolge un’abitazione, 2 dispersi

Nov 17, 2025
Attualità Economia IN EVIDENZA

Regione Piemonte: 3 milioni di euro col bando “AcqueVive 2025” per la tutela delle acque

Nov 17, 2025 Raimondo Bovone