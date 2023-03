La Juventus Next Gen torna al successo, 2-1, sull’Albinoleffe che perde la quarta di fila

La Juventus Next Gen torna a sorridere dopo 3 sconfitte, 2 in campionato senza segnare e lo scivolone di giovedì in Coppa, e lo fa grazie alle intuizioni del suo tecnico Brambilla. Per l’Albinoleffe, invece, si tratta della quarta sconfitta di fila che complica un po’ la corsa salvezza.

Primo tempo brutto e noioso, bloccato dal blindatissimo 4-4-2 dell’Albinoleffe e illuminato solo da qualche invenzione di Soulé e da un paio di tiri in porta (1 per parte, Cocco e Soulé).

Nella ripresa la Juve è passata dal 3-4-2-1 al 3-5-1-1, si è mossa meglio ma a tirare sono stati gli ospiti (Cocco e Brentan) senza troppi patemi per il portiere Raina. La gara è cambiata con l’ingresso di Compagnon a metà ripresa: prima giocata dalla bandierina al 26′, testa di Sersanti e gol, 1-0.

La reazione ospite è stata solo abbozzata, culminata nel colpo di testa di Cocco all’89’. Nel recupero ecco il raddoppio: Compagnon al 93′ con un lancio di 30 metri pesca Cerri in profondità, controllo col destro e rasoterra sinistro nell’angolo, 2-0.

La Juve esce con la testa dal match, l’Albino trova un angolo e segna: cross di Giorgione, testa di Borghini e 2-1 al 95′. Tempo scaduto.

In classifica

Juve NG che sale a 41 punti e rientra nella griglia playoff, al 9° posto con il 7° a due sole lunghezze.

Albinoleffe che resta quartultimo a quota 34, in zona playout ma solo a -1 dalla salvezza diretta.