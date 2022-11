Si gioca domenica 27 novembre alle 14.30 all’Allianz Stadium di Torino.

Sarà una festa per il calcio di serie C, con un numero di spettatori superiore alle grandi sfide degli stadi del meridione durante i playoff.

Sarà l’esordio della Juventus Next Gen all’Allianz Stadium come stadio di casa, anche se alcuni dei ragazzi bianconeri ne hanno già calpestato l’erba giocando in prima squadra.

Sarà una gara da brividi per il Mantova, che oltre ad affrontare un avversario agguerrito reduce da una lunga serie positiva, subirà la pressione dell’avvolgente ‘Stadium’ con oltre 30.000 tifosi sugli spalti.

IN CLASSIFICA

I bianconeri di Massimo Brambilla sono all’ 8° posto con 22 punti (6 vinte, 4 pari, 4 perse, gol 19-15) e in campionato arrivano da 13 punti nelle ultime 5. L’ultimo modulo visto in campionato è il 4-4-2 .

Migliori marcatori Iling (3), Pecorino, Besaggio, Cudrig, Barrenechea, Rafia (2).

I biancorossi di Nicola Corrent sono al 16° posto con 15 punti (4 vinte, 3 pari, 7 perse, gol 14-22), sono reduci dallo 0-0 di Novara, arrivato dopo la vittoria di Arzignano. Il modulo è sempre lo stesso, 4-3-3, per una squadra che in trasferta ha fatto solo 4 punti.

Migliori marcatori De Francesco (4), Mensah (3). Squalificato Iotti.

I PRECEDENTI

Sono 2 , relativi alla scorsa stagione.

, relativi alla scorsa stagione. ’21-’22 – doppio successo juventino: al ‘Martelli’ 1-0 (57′ Miretti), al ‘Moccagatta 3-0 (19′ Brighenti, 32′ e 34′ Compagnon).

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Emanuele Frascaro (FI)

Assistenti: Giuseppe Trischitta (ME) / Marco Lencioni (LU)

4° ufficiale: Giuseppe Collu (CA)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Sono 3, tutti col Mantova: MN-Este 1-0 (serie D, 12 nov ’17), Legnago-MN 2-4 (serie D, 10 nov ’18), Modena-MN 1-1 (serie C, 14 mar ’21).

Il sig. Frascaro è al 4° anno di C e non ha mai arbitrato la seconda squadra Juve.