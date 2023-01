Dopo quattro successi esterni consecutivi in Coppa Italia, la Juventus Next Gen è caduta 2-1 a Foggia nella semifinale di andata. Ma potrà rimontare nel ritorno al ‘Moccagatta’ del 15 febbraio, dove saranno possibili anche supplementari e rigori. In fondo la squadra di Brambilla ha giocato alla pari, cadendo per un clamoroso errore del portiere Raina e perdendo per infortunio i ‘vecchi’ Poli e Iocolano.

Le emozioni della gara

2′ – cross di Aké da sinistra, Pecorino solissimo mette alto di testa.

– cross di Aké da sinistra, solissimo mette alto di testa. 4′ – cross di Rizzo e Ogunseye di testa trova il guizzo fra 2 difensori, 1-0.

– cross di Rizzo e di testa trova il guizzo fra 2 difensori, 12′ – destro basso di Schenetti , parata di Raina.

– destro basso di , parata di Raina. 21′ – angolo Juve, Aké per Iocolano, cross al bacio per Poli che stacca imperiosamente e infila all’incrocio: 1-1 .

– angolo Juve, Aké per Iocolano, cross al bacio per che stacca imperiosamente e infila all’incrocio: . 46′ – sinistro alto di Petermann .

– sinistro alto di . 52′ – contropiede Foggia, sinistro di Schenetti largo.

– contropiede Foggia, sinistro di largo. 54′ – rimessa laterale Juve all’altezza dell’area, la palla arriva al portiere Raina che sbaglia tutto e la regale a Ogunseye che al volo insacca a porta vuota, 2-1 .

Le semifinali

IERI – Entella-Vicenza 1-0; Foggia-Juventus NG 2-1

RITORNO, 15 febbraio 2023, ore 20.30 – Vicenza-Entella; Juventus NG-Foggia