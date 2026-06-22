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Roma: la Coppa del Mondo di skateboarding illumina la città

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Giu 22, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Un evento con numeri record ma anche una festa dedicata ai giovani, all’inclusione e alla cultura urbana. La Coppa del Mondo di skateboarding illumina ancora una volta Roma, con due settimane di gare fra park e street in due impianti che sono ormai diventati un punto di riferimento a livello internazionale, il The Spot del Lido di Ostia e Colle Oppio, all’ombra del Colosseo. Oltre 440 atleti hanno dato spettacolo davanti a migliaia di spettatori. L’Italia ha risposto presente: i migliori degli azzurri sono stati Guglielmo Marin nel park, alla sua prima finale in una Coppa del Mondo, e Gaia Urbinati nello street, dove si è spinta fino ai quarti di finale.
glb/azn

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