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Cinema estivo ad Alessandria: 10 grandi film sotto le stelle

DiRaimondo Bovone

Ago 2, 2026 , , , , , , , ,

Da martedì 4 agosto, la Corte del Palazzo Comunale, i Quartieri e i Sobborghi di Alessandria accoglieranno la cittadinanza per la tradizionale rassegna cinematografica estiva, espressione di cultura, aggregazione e valorizzazione del patrimonio cittadino, uno degli appuntamenti più amati e partecipati dell’estate alessandrina. 10 SPETTACOLI, GRATIS, SEMPRE ALLE 21,30.
“Grandi film sotto le stelle” si svolgerà nella Corte del Palazzo Comunale, nei quartieri Cristo ed Europa e nei sobborghi di Spinetta Marengo e Valmadonna.

IL PROGRAMMAMartedì 4 agosto: “Il diavolo veste Prada 2” – Corte del Palazzo Comunale; Mercoledì 5 agosto: “Zootropolis 2” – Corte del Palazzo Comunale; Martedì 11 agosto: “L’illusione perfetta – Now You See Me” – Giardini V.le della Repubblica; Mercoledì 12 agosto: “Michael” – Giardini V.le della Repubblica; Giovedì 13 agosto: “Sentimental Value” – Via Galvani (quartiere Europa); Venerdì 21 agosto: “Jumpers” – P.zza Campora (quartiere Cristo); Sabato 22 agosto: “Un bel giorno” – P.zza Campora (quartiere Cristo); Lunedì 24 agosto: “2 Cuori 2 Capanne” – Via della Libertà, Spinetta Marengo; Martedì 25 agosto: “Super Mario Galaxy” – Via della Libertà, Spinetta Marengo; Venerdì 28 agosto: “Buen Camino” – Via della Chiesa, Valmadonna.

Palazzo Rosso, sede del Comune di Alessandria

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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