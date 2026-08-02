Cinema estivo ad Alessandria: 10 grandi film sotto le stelle

Da martedì 4 agosto, la Corte del Palazzo Comunale, i Quartieri e i Sobborghi di Alessandria accoglieranno la cittadinanza per la tradizionale rassegna cinematografica estiva, espressione di cultura, aggregazione e valorizzazione del patrimonio cittadino, uno degli appuntamenti più amati e partecipati dell’estate alessandrina. 10 SPETTACOLI, GRATIS, SEMPRE ALLE 21,30.

“Grandi film sotto le stelle” si svolgerà nella Corte del Palazzo Comunale, nei quartieri Cristo ed Europa e nei sobborghi di Spinetta Marengo e Valmadonna.

IL PROGRAMMA – Martedì 4 agosto: “Il diavolo veste Prada 2” – Corte del Palazzo Comunale; Mercoledì 5 agosto: “Zootropolis 2” – Corte del Palazzo Comunale; Martedì 11 agosto: “L’illusione perfetta – Now You See Me” – Giardini V.le della Repubblica; Mercoledì 12 agosto: “Michael” – Giardini V.le della Repubblica; Giovedì 13 agosto: “Sentimental Value” – Via Galvani (quartiere Europa); Venerdì 21 agosto: “Jumpers” – P.zza Campora (quartiere Cristo); Sabato 22 agosto: “Un bel giorno” – P.zza Campora (quartiere Cristo); Lunedì 24 agosto: “2 Cuori 2 Capanne” – Via della Libertà, Spinetta Marengo; Martedì 25 agosto: “Super Mario Galaxy” – Via della Libertà, Spinetta Marengo; Venerdì 28 agosto: “Buen Camino” – Via della Chiesa, Valmadonna.

Palazzo Rosso, sede del Comune di Alessandria