La cenerentola sgambetta la regina: l’Alessandria supera la Carrarese 2-1 e lascia l’ultimo posto

Prima vittoria per i grigi e prima sconfitta per i toscani. Nel calcio succede quello che non ti aspetti: la cenerentola che sgambetta la regina.

La Carrarese si rialza battuta e sempre prima in classifica, agganciata dalla Reggiana che 5 giorni prima aveva vinto al ‘Moccagatta’, ma l’Alessandria non è più ultima e ha rotto il ghiaccio, con una gara attenta, coraggiosa e tatticamente perfetta. Dopo questa vittoria con la capolista si può dire che la squadra grigia c’è, se la può giocare con tutti e dirà la sua nella corsa salvezza.

E dire che, alla vigilia, tutti i numeri erano contro un risultato come questo. Ma il calcio è strano: pur con tanta preparazione, attenzione e cura dei dettagli, non è uno sport matematico e vive di episodi che, qualche volta, regalano sorprese come questa. Per la cronaca l’Alessandria è scesa in campo con il modulo 4-2-3-1, già visto nel 2° tempo con la Reggiana, mentre la Carrarese ha proposto il consueto 3-5-2.

GLI EPISODI DELLA GARA

9′ – paratissima di Marietta su Capello , solo davanti a lui.

– paratissima di su , solo davanti a lui. 22′ – Mercati spara un destro da fuori, para Marietta.

– spara un destro da fuori, para Marietta. 24′ – colpo di testa di Giannetti , palla fuori di poco.

– colpo di testa di , palla fuori di poco. 25′ – angolo per i grigi, testa di Galeandro e palla sull’esterno rete.

– angolo per i grigi, testa di e palla sull’esterno rete. 30′ – rasoterra incrociato di Capello , gran parata di Marietta.

– rasoterra incrociato di , gran parata di Marietta. 47′ – Marietta chiude in uscita su Cerretelli al limite dell’area piccola.

– Marietta chiude in uscita su al limite dell’area piccola. 52′ – Capello a centro area spara alto col sinistro.

– a centro area spara alto col sinistro. 62′ – 1-0 Alessandria : bel cross dalla trequarti di Nunzella e gran colpo di testa di ‘Pape’ Sylla all’incrocio dei pali.

– : bel cross dalla trequarti di Nunzella e gran colpo di testa di ‘Pape’ all’incrocio dei pali. 66′ – destro di Grassini parato da Marietta. Sulla ripartenza gran botta di Mionic che esce a lato.

– destro di parato da Marietta. Sulla ripartenza gran botta di che esce a lato. 71′ – secondo giallo per Mercati : espulso e Carrarese in 10.

– secondo giallo per : e Carrarese in 10. 74′ – destro alto di Nepi .

– destro alto di . 75′ – cross di Nunzella e testa di Nepi , la palla sfiora il palo.

– cross di Nunzella e testa di , la palla sfiora il palo. 76′ – 2-0 Alessandria : tiro di Galeandro deviato, la palla entra ma Nepi la tocca prima della riga, gol suo.

: tiro di Galeandro deviato, la palla entra ma la tocca prima della riga, gol suo. 85′ – il neo entrato Frey da destra mette in mezzo, gol facile di Giannetti: 2-1.

– il neo entrato Frey da destra mette in mezzo, gol facile di 94′ – con gli ospiti in pressione a cercare il pari, capitan Sini devìa un cross oltre la traversa e sfiora l’autorete.