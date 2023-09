In campo stasera alle 18.30 allo stadio ‘Moccagatta’.

La vittoria di Ancona ha riportato il sorriso in casa Juventus e l’innovazione tattica di Brambilla si è rivelata vincente: l’inserimento del trequartista dietro i 2 attaccanti ha dato forza e imprevedibilità alla Next Gen, che ancora deve registrare qualcosa in difesa, ma sta crescendo a vista d’occhio. Le vittorie aiutano e il recupero con la Recanatese potrebbe regalare continuità ai ragazzi bianconeri, che domenica saranno impegnati ancora in casa con la capolista Torres.

Squadre

JUVENTUS NEXT GEN – Con la vittoria di Ancona si è tolta dall’ultimo posto ed è 17^ con 3 punti (1 vinta, 3 perse, gol 6-9) e vincendo il recupero potrebbe salire a metà classifica. L’allenatore Massimo Brambilla (50) nell’ultima gara ha utilizzato il modulo 3-4-1-2 .

Con la vittoria di Ancona si è tolta dall’ultimo posto ed è (1 vinta, 3 perse, gol 6-9) e vincendo il recupero potrebbe salire a metà classifica. L’allenatore (50) nell’ultima gara ha utilizzato il modulo . RECANATESE – Posizionata al 13° posto con 4 punti (1 vinta, 1 pari, 2 perse, gol 5-7), arriva dal rocambolesco 2-2 di Pontedera. Il tecnico Giovanni Pagliari (61) adotta il modulo 3-5-2.

Precedenti

Nessuno.

Giudici di gara

Arbitro: Andrea Zoppi (FI)

Assistenti: Ilario Montanelli (LC) – Carlo Farina (BS)

4° ufficiale: Mattia Caldera (CO)

Precedenti dell’arbitro

Nessuno. Il sig. Zoppi, al 1° anno in serie C, ha diretto una sola gara in categoria.