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Judo: l’ASD Shinsei di Alessandria ha vinto 2 medaglie ai campionati italiani UISP

DiRaimondo Bovone

Giu 3, 2026 , , , ,

Ai Campionati Italiani UISP di Judo, svoltisi a Brescia il 23-24 maggio scorsi, l’ASD SHINSEI Alessandria ha conquistato la medaglia d’oro con Michelangelo Wiver e quella di bronzo con Angelica Gonella, già vincitrice nel 2025. Ma i complimenti li merita anche Manuele Trimarco, autore di un buon 5° posto nella sua categoria.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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