Judo: l’ASD Shinsei di Alessandria ha vinto 2 medaglie ai campionati italiani UISP

Ai Campionati Italiani UISP di Judo, svoltisi a Brescia il 23-24 maggio scorsi, l’ASD SHINSEI Alessandria ha conquistato la medaglia d’oro con Michelangelo Wiver e quella di bronzo con Angelica Gonella, già vincitrice nel 2025. Ma i complimenti li merita anche Manuele Trimarco, autore di un buon 5° posto nella sua categoria.
Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.