Ivrea Canoa Club digitalizza lo Stadio della Canoa con la tecnologia ‘Axis’ 

VIDEO: https://drive.google.com/file/d/1rXjWTz8cNBqu3RTzhEDCydqBMY4t7LRB/view

Con l’avanzato sistema di videosorveglianza di Axis Communications, il club sportivo inaugura la digitalizzazione del canale di Ivrea, migliorando l’analisi delle sessioni di allenamento degli atleti e, al contempo, la sicurezza dell’area urbana circostante.

La collaborazione di Axis con l’Ivrea Canoa Club proietta lo sport nel futuro. Il Onde Digitali, promosso con la Città Metropolitana di Torino, mira a creare una robusta infrastruttura tecnologica per valorizzare le attività sportive all’aperto, migliorando la sicurezza ambientale, supportando la Protezione Civile e promuovendo il turismo con l’utilizzo di telecamere digitali ad alta definizione e sensori IoT. In questo contesto, Axis ha fornito allo Stadio della Canoa d’Ivrea un sistema di videosorveglianza con telecamere ad alte prestazioni progettate per ambienti umidi.

Una telecamera Axis

Con la sua peculiare posizione all’interno di un canale semi-naturale derivato dalla Dora Baltea e perfettamente integrato nel tessuto urbano, lo Stadio della Canoa di Ivrea è un impianto unico al mondo nel panorama delle acque mosse, classificato di 4° grado per una lunghezza di 230 metri e attrezzato con 60 porte da slalom che, in determinate condizioni, consentono impegnativi allenamenti tecnici in acqua instabile a centinaia di canoisti provenienti dai più importanti centri agonistici nazionali e internazionali. Tali telecamere sostituiscono con straordinaria efficacia le registrazioni manuali e garantiscono un grande supporto ad allenatori e atleti che possono rivedere ogni più piccolo dettaglio delle performance. E anche i giudici beneficiano di un alleato in più: durante la Coppa del Mondo 2024 di Canoa Slalom, le telecamere del canale sono state utilizzate come VAR, consentendo ai giudici di non sbagliare.

Altri impieghi

L’infrastruttura, nata per scopi sportivi, ha migliorato la sicurezza della del parco intorno al canale. E così sono state aggiunte nuove telecamere, in altri punti strategici, per aumentare la sicurezza dell’area, con grandi benefici anche per l’intera cittadinanza. Poi l’aggiunta dei ‘sensori IoT’ di rilevazione dell’altezza del fiume, è migliorato il monitoraggio ambientale, consentendo il controllo costante della piena e allertando la Protezione Civile in caso di rischio.