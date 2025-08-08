Economia Motori Video

Dal PNRR incentivi per l'acquisto di auto elettriche

Ago 8, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha adottato il decreto attuativo che regola gli incentivi a fondo perduto per l’acquisto di veicoli elettrici. L’intervento è destinato a persone fisiche e microimprese con residenza o sede legale nelle aree urbane funzionali. L’iniziativa, finanziata con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza mette a disposizione 597 milioni di euro. L’obiettivo è favorire il rinnovo del parco circolante con veicoli a zero emissioni, contribuendo alla riduzione dell’inquinamento urbano e al miglioramento della qualità dell’aria. Per accedere al contributo, sarà necessario rottamare un veicolo termico fino a Euro 5. Il ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha sottolineato che “con questo nuovo schema di incentivi si vuole accelerare la transizione anche nel settore della mobilità privata e commerciale, supportando concretamente cittadini e piccole imprese nei contesti urbani più esposti all’inquinamento”. L’incentivo sarà riconosciuto alle persone fisiche per l’acquisto di un’auto elettrica, con un contributo di 9.000 o 11.000 euro in base al valore ISEE; alle microimprese, per l’acquisto di veicoli elettrici commerciali, fino a un massimo di 20.000 euro per veicolo.
